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تجديد حبس عاطل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين بالسلام

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تجديد حبس عاطل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين بالسلام تجديد حبس عاطل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين بالسلام

مصراوي Masrawy

03:27 م الأحد 07 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

جدد قاضى المعارضات، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالسلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام قد تمكنت من ضبط عاطل لقيامه بإيقاف المواطنين وتفتيشهم منتحلًا صفة رجل شرطة، وبسؤال أحد المجني عليهم أقر بأنه حال سيره بمحل الضبط، فوجئ بقيام المتهم بإيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه من قوة وحدة مباحث القسم واستولى على أمواله ومتعلقاته.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة، بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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