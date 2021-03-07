إحالة 22 موظفًا في المنيا للتحقيق

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أحال العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 22 موظفًا للتحقيق؛ وذلك بسبب تركهم مقر العمل والتغيب عنه في المواعيد الرسمية، دون إذن قانوني.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه جرى رصد ترك الموظفين المحالين للتحقيق، لعملهم دون الحصول على إذن قانوني، وجرى إحالتهم للتحقيق حفاظًا على سير العمل.

وأضاف صلاح، أن الوحدة المحلية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، ومنها تناوب العاملين، مؤكدًا على عدم تعطيل العمل أو التقصير في تقديم الخدمات للسادة المواطنين.