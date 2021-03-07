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بسبب "الغش".. إحالة 14 طالبًا في "حقوق طنطا" إلى مجلس التأديب

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بسبب "الغش".. إحالة 14 طالبًا في "حقوق طنطا" إلى مجلس التأديب بسبب "الغش".. إحالة 14 طالبًا في "حقوق طنطا" إلى مجلس التأديب

مصراوي Masrawy

03:42 م الأحد 07 مارس 2021

الغربية - مروة شاهين:

قررت كلية الحقوق في جامعة طنطا، اليوم الأحد، إحالة 14 طالبًا بالفرقة الرابعة "انتظام"، والفرقة الثالثة "انتظام"، إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية، وذلك لارتكابهم أعمال الغش فى امتحانات.

وأشارت الكلية، إلى أن القرار شمل إحالة 8 من طلاب الفرقة الرابعة انتظام إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية لارتكابهم أعمال الغش في إمتحانات مادة القانون التجاري، وإحالة 6 من طلاب الفرقة الثالثة انتظام إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية، وذلك لارتكابهم أعمال الغش في امتحانات مادة القضاء الإداري.

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