تعرف على شروط منحة تدريب الشباب في ميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت هيئة ميناء دمياط، بالتعاون مع مؤسسة الجوار الأوروبي، ومعهد تدريب الموانئ عن بدء إجراءات التقديم لمنحة تدريب الشباب في موانيء البحر المتوسط.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه جرى بدء التقديم للمشاركة في المنحة، اليوم وحتى ١٨ من الشهر الجاري، وتستهدف تدريب 585 شابا وفتاة من أبناء محافظة دمياط من طلبة وخريجي الجامعات والمعاهد العليا.

وكشفت عن شروط التقديم التي تتمثل في أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، أو طالب جامعي، ويتراوح السن بين ١٨ إلى ٣٥ عاما، وأن تكون لغته الإنجليزية جيدة، ومن أبناء المحافظة.

ويجرى تقديم الطلبات من خلال ملء بيانات استمارة طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وبالنسبة للطلبة شهادة قيد معتمدة من الكلية التابع لها، أو صورة شهادة المؤهل الدراسي بالنسبة للخريجين.