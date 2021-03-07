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صور.. السيطرة على حريق سيارة ملاكي في العاشر من رمضان

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صور.. السيطرة على حريق سيارة ملاكي في العاشر من رمضان صور.. السيطرة على حريق سيارة ملاكي في العاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

03:37 م الأحد 07 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، ظهر اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في سيارة على طريق " النور"، أمام الحي 12 بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

دفعت قوات الحماية المدنية، بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق، فيما تفحمت السيارة دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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