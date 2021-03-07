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تعليم جنوب سيناء: 99% نسبة أداء طلاب الإعدادية للامتحانات إلكترونيًا

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تعليم جنوب سيناء: 99% نسبة أداء طلاب الإعدادية للامتحانات إلكترونيًا تعليم جنوب سيناء: 99% نسبة أداء طلاب الإعدادية للامتحانات إلكترونيًا

مصراوي Masrawy

03:20 م الأحد 07 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الأحد، بنسبة حضور بلغت 99%، وبلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2835 طالبًا.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن 764 طالبًا بالصف الثاني الثانوي العام أدوا امتحانات النقل إلكترونيًا بمادتي الفيزياء والتاريخ، بنسبة حضور 99%، كما أدى طلاب المنازل والدمج الامتحانات ورقيًا، بنسبة حضور 95%.

وأدى 1337 طالب بالصف الثاني الثانوي الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" امتحانات النقل اليوم بنسبة حضور 93.7%، ومن المقرر أن تستأنف امتحانات النقل للصف الأول الثانوي غدًا الإثنين في مادتي التاريخ والكيمياء على فترتين.

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