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طالب يُنهي حياته في المنيا.. والتحريات الأولية تكشف السبب

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طالب يُنهي حياته في المنيا.. والتحريات الأولية تكشف السبب طالب يُنهي حياته في المنيا.. والتحريات الأولية تكشف السبب

مصراوي Masrawy

03:19 م الأحد 07 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

انتحر طالب داخل إحدى قرى مركز العدوة، شمالي محافظة المنيا، اليوم الأحد، وأفادت التحريات الأولية أن هناك خلافات أسرية وراء الواقعة.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بانتحار طالب بالصف الأول الثانوي التجاري في ظروف غامضة.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين انتحار"ع.م.ف"، 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي التجاري، ومقيم بإحدى قرى مركز العدوة، وأفادت تحريات المباحث الأولية أن الطالب انتحر بسبب خلافات أسرية، وأنه جارٍ تحديد طريقة الانتحار، خنقًا أو من خلال تناول أحد السموم.

حرر عن الواقعة المحضر رقم 1865 لسنة 2021 جنح مركز شرطة العدوة، وتولت النيابة التحقيق، وكلّفت الطب الشرعي بالكشف الطبي على جثة الطالب وتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وهل توجد شبهة جنائية أم لا.

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