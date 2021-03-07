ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم 4 سيارات على "زراعي البحيرة"

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

حصل "مصراوي" على أسماء المصابين في حادث تصادم 4 سيارات اليوم الأحد، على الطريق الزراعي السريع، في مركز أبوحمص، بمحافظة البحيرة.

أصيب في الحادث: "زينب ذهدي أحمد، 13 عامًا، سعد صبري مبروك جابر، 20 عامًا، أحمد سعد الخياط، 20 عامًا، محمد السيد عبدالجليل، 23 عامًا، سارة عبدالفتاح يوسف عمر، 21 عامًا، آية عمر سعد، 17 عامًا، وفاء أحمد علام، 21 عامًا، يحي هاني عبدالعزيز، 24 عامًا، محمد أيمن عبدالحميد، 18 عامًا، محمد عبدالعاطى خميس، 18 عامًا، صابر محمد زيد، 27 عامًا، بهاء حامد محمد، 30 عامًا، شعبان إبراهيم القويصي، 33 عامًا، ضيف دعاء علي يونس، 17 عامًا".

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، إثر حادث تصادم بين ٤ سيارات بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية أنور المفتي، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي والجثث، إلى مستشفى أبو حمص المركزي.

حرر المحضر اللازم، وأزيلت آثار الحادث من الطريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.