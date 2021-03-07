أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم 4 سيارات على "زراعي البحيرة"

Print
ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم 4 سيارات على "زراعي البحيرة" ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم 4 سيارات على "زراعي البحيرة"

مصراوي Masrawy

03:07 م الأحد 07 مارس 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

حصل "مصراوي" على أسماء المصابين في حادث تصادم 4 سيارات اليوم الأحد، على الطريق الزراعي السريع، في مركز أبوحمص، بمحافظة البحيرة.

أصيب في الحادث: "زينب ذهدي أحمد، 13 عامًا، سعد صبري مبروك جابر، 20 عامًا، أحمد سعد الخياط، 20 عامًا، محمد السيد عبدالجليل، 23 عامًا، سارة عبدالفتاح يوسف عمر، 21 عامًا، آية عمر سعد، 17 عامًا، وفاء أحمد علام، 21 عامًا، يحي هاني عبدالعزيز، 24 عامًا، محمد أيمن عبدالحميد، 18 عامًا، محمد عبدالعاطى خميس، 18 عامًا، صابر محمد زيد، 27 عامًا، بهاء حامد محمد، 30 عامًا، شعبان إبراهيم القويصي، 33 عامًا، ضيف دعاء علي يونس، 17 عامًا".

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، إثر حادث تصادم بين ٤ سيارات بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية أنور المفتي، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي والجثث، إلى مستشفى أبو حمص المركزي.

حرر المحضر اللازم، وأزيلت آثار الحادث من الطريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية