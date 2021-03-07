أصحاب الأمراض المزمنة.. تطعيم 144 مواطنًا بلقاح كورونا في الشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

تابع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار فعاليات تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا، بمكتب صحة ثان الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تطعيم 144 مواطنًا بالجرعة الأولى من اللقاح، ذلك منذ بدء التطعيم يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى 2168 من الكوادر الكبية، سبق تطعيمهم في المستشفيات وأقسام العزل.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة الذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.