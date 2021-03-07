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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

قال سفير دولة اليونان بالقاهرة نيقولاوس جاريليديس، إن الاستثمارات اليونانية في مصر تقدر بـ 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الإتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات، وذلك بحضور اثاناسيوس كوتسينوس، قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية.

وتوقع السفير اليوناني زيادة حجم استثمارات بلاده في مصر إلى خمسة أضعاف خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اليونان تعطي أهمية لتوقيع اتفاقية لمنطقة اقتصادية بين اليونان ومصر، لتعود بالنفع على البلدين.

وأشار إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 104 مشروعاً، موزعة على عدة قطاعات إنتاجية وخدمية، أبرزها الصناعات الكيماوية والنسيج ومواد البناء والأغذية.

وأعرب سفير دولة اليونان بالقاهرة عن تطلعه للعمل على مستوى بلديات الإسكندرية وأثينا، وذلك لدعم بعضهم البعض تمهيدا لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

ومن جانبه، رحب المحافظ بالسفير اليوناني على أرض الإسكندرية، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات بين مصر واليونان والتي تعود إلي ما قبل الميلاد بنحو 300 عام.

وأوضح المحافظ أن مصر توجد بها جالية يونانية كبيرة العدد، وكذلك اليونان يوجد بها جالية مصرية كبيرة، مؤكدا استعداده للتعاون مع الجانب اليوناني، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا التي تضرب العالم أجمع.