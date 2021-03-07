صور.. وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الملك سلمان في مدينة الطور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمقر جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمقر الجامعة، استعدادًا لافتتاحها في العام الدراسي المقبل.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه جرى تأجيل الدراسة بفرع الجامعة بمدينة الطور خلال العام الدراسي الجاري لعدم استكمال المبنى، مؤكدًا افتتاحه خلال العام الدراسي المقبل.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه جاري وضع التشطيبات النهائية بالمباني استعدادًا لتجهيزها وتزويدها بكافة المعدات الخاصة بالمعامل، والأثاث، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، لافتًا إلى أن فرع الجامعة يضم 7 كليات وهم الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن فرع الجامعة بمدينة الطور يتضمن مباني إدارية للجامعة، ومعامل خاصة بكل كلية، ومكتبة مركزية، وقاعة مؤتمرات، ومسجد وصالة رياضية، و مدرج استاد كرة قدم، مدرج حمام سباحة أوليمبي، منطقة ملاعب مكشوفة عبارة عن ملاعب، و20 مبنى لسكن الطلاب، و5 مباني سكنية خاصة بأعضاء هيئة التدريس، 2 فيلا خاصة لسكن رئيس الجامعة ونائبه، و4 بوابات، ومبنى موزع شبكة الكهرباء، و7 مباني للمحولات الكهربائية.

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من كافة أعمال البناء والتشييد بفرع الجامعة، وجاري وضع اللمسات الجمالية النهائية فقط .

وأضاف المحافظ: جامعة الملك سلمان منارة حضارية على أرض جنوب سيناء، لكونها جامعة متكاملة تستوعب أكثر من 20 ألف طالب وطالبة وتضم نحو 11 كلية بينهم 5 كليات عملية وهم " الطب، الهندسة، الصيدلة، العلوم والمياه وعلوم البحار، الصناعات التكنولوجيا"، و6 كليات نظرية وهم" الزراعات الخاصة، علوم المجتمع، العلوم الإنسانية، التاريخ والأثار، سياحة وفنادق، والألسن" بفروعها الثلاث بمدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي افتتح فرعي الجامعة بمدن شرم الشيخ ورأس سدر وجرى استقبال الطلاب بهما خلال العام الدراسي الجاري، وتقام جامعة الملك سلمان على مساحة 720 ألف فدان وبلغت التكلفة للفروع الثلاث نحو 300 مليون دولار، وأحد فروعها بمدينة الطور على مساحة 355 فدانًا، ويضم 7 كليات، هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض.

وأقيم فرع مدينة شرم الشيخ على مساحة 35 فدانًا، ويضم كلية السياحة والضيافة، و الألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، كلية الإنتاج الإعلامي، وفرع مدينة رأس سدر أقيم على مساحة 330 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع.

وكانت قد قررت إدارة الجامعة تأجيل العمل بفرع بمدينة الطور هذا العام، على أن يستضيف فرع الجامعة بمدينة رأس سدر 4 كليات من فرع الجامعة بمدينة الطور و هم الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، بصفة مؤقته لحين انتهاء التشطيبات النهائية بالفرع.