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وزير التعليم العالي: القيادة السياسية مهتمة بـ"تقليل نسبة اغتراب طلاب الجامعات" (صور)

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وزير التعليم العالي: القيادة السياسية مهتمة بـ"تقليل نسبة اغتراب طلاب الجامعات" (صور) وزير التعليم العالي: القيادة السياسية مهتمة بـ"تقليل نسبة اغتراب طلاب الجامعات" (صور)

مصراوي Masrawy

02:20 م الأحد 07 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القيادة السياسية تهتم بزيادة عدد الجامعات والمعاهد وانتشارها في جميع أنحاء الجمهورية، لاستيعاب زيادة عدد الطلاب خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير التعليم العالي إن سعي الدولة المصرية لإنشاء جامعة حكومية بكل محافظة، بهدف تقليل اغتراب الطلاب وتطوير المقررات الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وقدم الوزير الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح على دعمه المستمر للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن إنشاء فرع لجامعة السويس في محافظة جنوب سيناء سيعمل على سد احتياجات المحافظة من الخريجين المؤهلين، كما يساعد في استمرار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بمحافظة جنوب سيناء، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وقام وزير التعليم العالي بوضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بمدينة أبورديس ليكون هذا الفرع نواة لجامعة جنوب سيناء.

وأشار الوزير إلى أن محافظة جنوب سيناء خصصت قطعة أرض بمساحة ٥٠ فدانًا، لإنشاء فرع الجامعة بحي السلام، من أجل التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وتكبد مشقة السفر لمحافظات أخرى، موضحًا أن المرحلة الأولى من إنشاء فرع الجامعة ستشهد افتتاح أربع كليات، وهي التربية، الآداب، العلوم، التجارة.

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