بعد "أزمة بن شرقي".. سؤال جديد يثير الجدل في امتحان الإعدادية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أفاد مصدر مسئول بمديرية التربية بسوهاج، إنه جرى إحالة الدكتور أحمد النمكي، مدير إدارة جرجا التعليمية، وموجه أول مادة العلوم بنفس الإدارة للتحقيق معهم في الشئون القانونية بالمديرية، لورود سؤال في الامتحان الاجتيازي "الامتحان المجمع" للفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الثالث الإعدادي من مقرر الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه - اليوم الأحد، أنه فور ورود شكوى من الطلاب وأولياء أمورهم حول امتحان مادة العلوم وورود سؤال من مقرر الفصل الدراسي الثاني ضمن أسئلة الامتحان، جرى استدعاء موجه أول المادة ومدير الإدارة التعليمية بجرجا للتحقيق معهم، مؤكدًا أنهما الآن يمثلان أمام جهات التحقيق في الشئون القانونية.

كانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج رصدت ورود سؤال في الامتحان المجمع للصف الثالث الإعدادي بإدارة جرجا التعليمية ضمن مقرر الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم.