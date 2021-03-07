تعليم بورسعيد: 3 طلاب فقط في الثاني الثانوي لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيًا

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم الأحد، عن تمكن 4372 طالبًا من أداء امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي والتاريخ لشعبة أدبي إلكترونيًا بنسبة 99.93%، بينما لم يتمكن 3 طلاب من الدخول إلى المنصة.

وأكدت في بيان لها، على أن إجمالي الحضور 4375 طالب، بينما تغيب 14 طالب، ولم يجرى تسجيل حالات اشتباه كورونا بين الطلاب.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام 4388 طالب، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وأنه لم تسجل غرفة العمليات أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان.