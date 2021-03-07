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28 مصاب كورونا يتلقون العلاج في المستشفى الرئيسي لجامعة أسيوط

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28 مصاب كورونا يتلقون العلاج في المستشفى الرئيسي لجامعة أسيوط 28 مصاب كورونا يتلقون العلاج في المستشفى الرئيسي لجامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

02:10 م الأحد 07 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، وجود 28 مصابًا بفيروس كورونا يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن نحو 12 مصابًا بفيروس كورونا المستجد خاضعين للعلاج بالعناية المركزة بينما 16 حالة آخرى مستقرة؛ ويجري اتخاذ الاستعدادات اللازمة والمتابعة اليومية بالمستشفى الجامعى.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المستشفى الجامعى الرئيسي تستقبل الحالات الإيجابية من من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم وكذلك الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار الدكتورعطية، إلى تخصيص 72 سريرًا مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي، إلى جانب 6 أسرة عادية ومركزة بمستشفى الأطفال لاستقبال الحالات الأقل من 15 سنة .

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