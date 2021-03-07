البيئة: ورشة عمل لسلاسل المحال الكبرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل حول الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور الدكتور علي أبوسنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات وبمشاركة ممثلي سلاسل المحال الكبرى الهايبر ماركت المستهلكين للأكياس البلاستيكية ومصنعين وموردين البدائل صديقة البيئة والمنظمات الأهلية غير الحكومية والمعنية بهذا الموضوع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على بذل قصارى الجهود واتخاذ العديد من الإجراءات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى بدء الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا".

وأضافت فؤاد، أن وزارة البيئة تحرص على خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، ودعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن الهدف من تلك الورشة هو عرض قصص النجاح والدروس المستفادة لتجارب حقيقية تم تنفيذها في مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منها (الغردقة - الزمالك) وكذلك ربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.

واستعرض الدكتور علي أبوسنة، خلال الورشة، الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك من خلال اللجنة الوطنية التي توافقت على خارطة طريق مبدئية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والمادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات وتختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كما تم خلال الورشة عرض عددا من قصص النجاح في هذا الشأن منها تجربة الزمالك والجهود التي قام بها فريق عمل very nile وبدعم من وزارة البيئة بإقناع 150 محلا بمنطقة الزمالك للتوقف عن استخدام البلاستيك واستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة.

وتناولت الورشة أيضا شرحا لنقاط الضعف والقوة والدروس المستفادة من تجربة الحد من البلاستيك بمدينة الغردقة.