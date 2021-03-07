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بـ3 جنيهات.. تشغيل قطارات "محَسنة" على خط أبو قير في الإسكندرية - صور

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بـ3 جنيهات.. تشغيل قطارات "محَسنة" على خط أبو قير في الإسكندرية - صور بـ3 جنيهات.. تشغيل قطارات "محَسنة" على خط أبو قير في الإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

02:03 م الأحد 07 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت الهيئة القومية للسكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة "قطارات محسنة" على خط أبو قير في الإسكندرية، والذي يمر بـ 16 محطة داخلية بدءا من محطة وحتى أبو قير.

وتشمل الخدمة الجديدة تعديل 84 رحلة لخط أبو قير بعربات محسنة بدلا من العربات العادية، إذ يتكون القطار الواحد من جرار وعربة قيادة و5 عربات محسنة.

ووفقا لهيئة السكة الحديد فإن التذكرة الخاصة بتلك الخدمة ستكون 3 جنيهات للذهاب، و5 جنيهات لرحلة "الذهاب والعودة"، وذلك عبر شباك التذاكر، بينما ستصل من داخل القطار إلى 15 جنيها.

وأبقت الهيئة على القطارات ذات تركيب العربات المطورة "الحالية" – كما هي- جنيه واحد، فيما يستمر العمل بالاشتراكات المستخرجة قبل تشغيل الخدمة لحين انتهاء الاشتراك.

كانت الهيئة القومية لسكك الحديد، أعلنت عن تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحري والقبلي، وذلك من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب.

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