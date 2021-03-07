مصرع طالب صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، تحت عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بشارع "أسيوط – سوهاج" دائرة المركز.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "مصطفى. ا" 21 عامًا طالب ويقيم بمحافظة الإسكندرية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بـ"عماد. ع" 40 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق ما أدى لوفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.