أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

Print
صور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية صور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

مصراوي Masrawy

12:24 م الأحد 07 مارس 2021

الوادى الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، دعم مدرسة ناصر الإعدادية بمبلغ 5 آلاف جنيه لتنجيل ملاعبها الرياضية، وذلك خلال تفقده اليوم الأحد لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة، يرافقه الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون أي عقبات.

وتابع المحافظ، توافر كافة المستلزمات لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ومراعاة المسافات البينية بينهم.

وخلال لقائه مع الطلاب أكد المحافظ منح مكافآت مالية للطلاب المتفوقين وذلك تشجيعًا وتحفيزًا لهم.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إن نحو 4738 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى، يؤدون الإمتحان المجمع(متعدد التخصصات) للفصل الدراسي الأول، أمام 121 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

يأتي ذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة منها تطهير وتعقيم كافة المدارس الإعدادية بالمحافظة، وضمان ارتداء الجميع الكمامة الطبية فضلا عن التباعد والمسافات البينية بين الطلاب واشتراطات الأمن والسلامة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، بضرورة تهيئة مناخ مناسب وهادئ ومنضبط أمام الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن أى توتر وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد النيلي، أنه يؤدى الإمتحانات أيضا نحو 1676 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي أمام 27 لجنة مجهزة لإستقبال طلابها، حيث أدى طلاب المجموعة العلمية مادة الفيزياء فيما يؤدي طلاب المجموعة الأدبية الامتحان بمادة التاريخ.

أشار النيلي، إلى المتابعة اللحظية والوقتية لسير أعمال الإمتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس والتى بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر.

وأكد النيلي، التزام الجميع بضوابط الإمتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

توفت بفيروس كورونا.. "الأعلى للإعلام" ينعى ملك إسماعيل: فقدنا رمزًا كبيرًا

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

شبكة عيون الإخبارية