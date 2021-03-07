أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. مستشفى حميات الأقصر يستقبل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا

Print
صور.. مستشفى حميات الأقصر يستقبل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا صور.. مستشفى حميات الأقصر يستقبل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

12:17 م الأحد 07 مارس 2021

الأقصر - محمد محروس:

واصل مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الراغبين في الحصول على لقاح كورونا المستجد من الحالات التي سجلت على موقع الوزارة.

أسفرت أعمال حملة التطعيم حتى الآن عن تطعيم نحو 55 حالة بالمصل الخاص باللقاح.

وقال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال المستشفى، ولا يتم تطعيمهم إلا بعد وصول رسالة لهم بالموعد ومكان التطعيم.

أكد أيوب، على المتابعة المستمرة من مديرية الصحة لسير العمل والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية