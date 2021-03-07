صور.. مستشفى حميات الأقصر يستقبل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

الأقصر - محمد محروس:

واصل مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الراغبين في الحصول على لقاح كورونا المستجد من الحالات التي سجلت على موقع الوزارة.

أسفرت أعمال حملة التطعيم حتى الآن عن تطعيم نحو 55 حالة بالمصل الخاص باللقاح.

وقال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال المستشفى، ولا يتم تطعيمهم إلا بعد وصول رسالة لهم بالموعد ومكان التطعيم.

أكد أيوب، على المتابعة المستمرة من مديرية الصحة لسير العمل والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد.