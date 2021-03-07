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بإكليل الزهور.. الإسكندرية تحتفل بيوم الشهيد - صور

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بإكليل الزهور.. الإسكندرية تحتفل بيوم الشهيد - صور بإكليل الزهور.. الإسكندرية تحتفل بيوم الشهيد - صور

مصراوي Masrawy

12:11 م الأحد 07 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الجندي المجهول بمنطقة المنشية، وذلك احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم.

جاء ذلك بحضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة.

وشهد الاحتفال عزف الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، فضلا عن قراءة الفاتحة على روح الشهداء.

وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح لجميع أهالي الشهداء دائما، وأن لهم الأولوية في تلبية جميع طلباتهم، قائلا:" هذا أقل ما يمكن تقديمه ردا لجميل شهدائنا الذين ضربوا أسمى معاني التضحية للدفاع عن أرض مصر وشعبها".

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