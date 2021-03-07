إصلاح موقع الهبوط الأرضي في ميدان المجاهدين بأسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بميدان المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط، والذي نتج عنه تدفق للمياه أدى إلى حدوث هبوط أرضي بالمنطقة.

تلقى محافظ أسيوط، إخطارًا بحدوث كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بميدان المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط ما أدى إلى تدفق المياه وحدوث هبوط أرضي بمنطقة الكسر.

وانتقل المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة إلى مكان البلاغ بمنطقة المجاهدين بحي غرب بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب ومسئولي الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء.

وجرى فرض طوق أمني حول موقع الهبوط وشفط المياه التي نتجت عن كسر الماسورة وقيام فرق المختصين والفنيين من شركة المياه في إصلاح الكسر وفور الانتهاء من الإصلاح جرى معالجة الهبوط بالتربة الرملية والزلطية وتمهيد الطريق بالاستعانة بمعدات ولوادر الحملة الميكانيكية للحي وإعادة الشئ لأصله.