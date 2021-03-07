صور.. وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي والإعدادية العامة، للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وحل أية مشكلات طارئة.

رافق محمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية ورؤساء المراكز والأحياء.

وأوضح وكيل الوزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان فى الصف الأول الثانوى هذا العام بلغ أكثر من 34 ألفًا و585 طالبًا وطالبة وبالنسبة للصف الثانى الثانوى فإنه يتم إجراء الامتحانات في 120 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان في الصف الثاني الثانوى هذا العام بلغ 19 ألفًا و481 طالبًا وطالبة.