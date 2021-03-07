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مصرع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة دهسه قطار في الشرقية

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مصرع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة دهسه قطار في الشرقية مصرع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة دهسه قطار في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:06 م الأحد 07 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي، بوصول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، جثة هامدة.

وتبين أنه أثناء عبور المتوفى شريط السكة الحديد بطريق "العدوة – المسلمية" بالزقازيق، دهسه القطار وأودى بحياته، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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