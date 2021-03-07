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صور.. فحص 1500 حالة خلال قافلة طبية في دمياط

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صور.. فحص 1500 حالة خلال قافلة طبية في دمياط صور.. فحص 1500 حالة خلال قافلة طبية في دمياط

مصراوي Masrawy

11:56 ص الأحد 07 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٤٥١ أشخاص، ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية البراشية، التابعة لمركز فارسكور، على مدار يومي الجمعة والسبت.

بينت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل ١٥ مريضا إلى المستشفيات و٣ حالات للعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن إجراء ٢٥٠ تحليل معملي.

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