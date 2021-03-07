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مصدر أمني يعلق على "استدراج الأطفال والاعتداء عليهم جنسيًا" في شبرا

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مصدر أمني يعلق على فيديو "استدراج الأطفال والاعتداء عليهم جنسيًا" في شبرا مصدر أمني يعلق على "استدراج الأطفال والاعتداء عليهم جنسيًا" في شبرا

مصراوي Masrawy

11:55 ص الأحد 07 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف مصدر أمني في مديرية أمن القليوبية، حقيقة الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول استدراج شاب للأطفال من الجنسين والتعدي جنسياً عليهم بمداخل العمارات، بمنطقة إسكو التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة.

وأشار المصدر، في تصريحاته اليوم الأحد، إلى أن وقائع الفيديو غير صحيحة، ولم يتم تحرير أي محاضر في قسم ثان شبرا الخيمة، ولا صحة تماما لهذا الفيديو، ولما يتردد فيه من جرائم، منوهًا بأن ضباط أمن القليوبية يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المواطنين وحمايتهم.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على صفحات مدينة شبرا الخيمة، ومحافظة القليوبية يظهر فيه شاب يستدرج الأطفال، ويقوم أحد الأشخاص بتنبيه الأهالي منه لأنه يقوم باستدراج الأطفال لمداخل العمارات ويعتدي جنسياً عليهم.

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