"الصحة": 50 مواطنا حصلوا على لقاح كورونا في القليوبية حتى الآن

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأحد، استمرار فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بالمستشفيات التي جرى تحديدها لاستقبال المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له اليوم الأحد، أنه جرى تطعيم 50 مواطنا حتى الآن، وأن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية هى مستشفى كفر شكر المركزى، وتستقبل المواطنين بدءاً من الساعة 3 عصرا وحتى الثامنة مساءً، ومستشفى معهد ناصر من الساعة 8 صباحاً حتى حتى الثامنة مساءً، وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة، وتحديد مواعيد وأماكن تلقي اللقاح.

وأشار "عبد الغنى" إلى أنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال المركز ولا يتم تطعيمهم إلا بعد وصول رسالة لهم بالموعد ومكان التطعيم.

وأكد الدكتور خالد عبد الغنى، على المتابعة المستمرة من مديرية الصحة لسير العمل والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد.