دس له السم في العصير.. السجن 15 عامًا للمتهم بقتل سائق توك توك في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيري المري، وعضوية المستشار أحمد لطفى حسنين، والمستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمد خيرت الشرنوبي، وأمانة سر محمد جمال محمد،ومحمود محمد عبدالرزاق بمعاقبة المتهم "مسعد.س" بالسجن المشدد ١٥ سنة مع الشغل والنفاذ لقيامه بدس عقار الكوزابكس المخدر في كيس عصير قصب بكمية كبيرة والتي تسببت في وفاة سائق توكتوك بغرض سرقته.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بوجود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل بأحد المجاري المائية بدائرة مركز المنصورة.

انتقل العميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز المنصورة، والرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ١٥ سنة تقريبًا داخل ترعة.

جرى تشكيل فريق بحث ضم العقيد محمد منير مفتش المباحث، وبمعاونة النقيب محمد صبح والنقيب محمد قاسم والنقيب محمد زين العابدين الحلواني، وبتكثيف التحريات توصلت إلى خروج المجنى عليه الطفل أحمد محمد توفيق كعادته بالتوك توك الذي تمتلكه والدته من منطقة سندوب بدائرة قسم أول المنصورة وقابل المتهمين "م.ح" ٢٣ سنة، نقاش، ومقيم بالمنزلة بالدقهلية و"مسعد.س" بعدما شاهدوا أن الطفل صغير السن ويقود التوكتوك فى ساعة متأخرة من الليل فاستوقفاه وطلبا منه إيصالهما فاستجاب لهما.

وحال السير بهما طلبا منه التوقف لشراء عصير قصب فاشتراه المتهم الثانى ووضع كمية كبيرة من العقار المخدر (الكوزابكس) وقدمه للطفل المجنى عليه فتناوله وما إن بدا عليه تأثير المخدر حتى قام المتهم الأول بقيادة التوكتوك وبعد أن تأكدا من وفاته قاموا بسرقة هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية وسرقة التوك توك وإلقاء الجثة في أحد المجاري المائية.

تمكن ضباط المباحث من التوصل للمتهم الأول والذى ضبط بحوزته محمول المجني عليه ( سبق محاكمته) والمتهم الثاني "مسعد" الذي عاقبته المحكمة بالسجن المشدد ١٥ سنة.

كما توصلت التحريات إلى قيام المتهمين "أ.ع" و"أ.ع.م" بإخفاء التوك توك (سبق محاكمتهما).، حرر عن الواقعة الجناية رقم ٩٤٩ جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم ٣٦ كلي جنوب المنصورة.