حبس شخصين تنمرا على معاق ذهنيًا في قرية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس شابين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" التابعة لمركز أبو كبير.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لواقعة تنمر بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" بأبو كبير.

وأظهر الفيديو، شخصين اثنين يحاولان تجريد شاب معاق ذهنيا، يُدعى "إبراهيم.ب"، من ملابسه.

وتبين أن الشابين اللذان ظهرا في الفيديو، أحدهما يُدعى "أحمد.م.ع"، والآخر معروف باسم "دبوس"، جرى ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.