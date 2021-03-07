"دخل في حارة سد".. الأهالي يحاصرون سيارة دقيق هرب قائدها من حملة تموينية في البحيرة (صور)

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

حاصر أهالي مدينة إدكو، بمحافظة البحيرة، سيارة هاربة من حملة تموينية، بعدما التبس الأمر على قائدها، ودخل بها في حارة مغلقة، لجهلة بالمدينة وشوارعها.

كانت حملة تموينية أسفرت عن ضبط سيارة ربع نقل خضراء اللون محمل عليها 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 1900 طن دقيق بلدي مختلط، تحصل عليها قائد السيارة من أحد المخابز بمركز كفر الدوار، لنقلها لمنخل دقيق غير مرخص بمركز إدكو، لإعادة تحليلها وبيعها مرة أخرى في السوق السوداء.

وأثناء التحفظ على السيارة والدقيق المحمل عليها هرب قائد السيارة بها من الحملة، ودخل بالخطأ في أحد الشوارع الجانبية المغلقة، فحاصره الأهالي ما اضطره إلى ترك السيارة والفرار منها.

وحرس الأهالي السيارة وحمولتها، حتى جرى تسليمها للحملة، وجرى نقل السيارة لمقر مركز شرطة إدكو، وتحرر المحضر اللازم.