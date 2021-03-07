أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"دخل في حارة سد".. الأهالي يحاصرون سيارة دقيق هرب قائدها من حملة تموينية في البحيرة (صور)

Print
"دخل في حارة سد".. الأهالي يحاصرون سيارة دقيق هرب قائدها من حملة تموينية في البحيرة (صور) "دخل في حارة سد".. الأهالي يحاصرون سيارة دقيق هرب قائدها من حملة تموينية في البحيرة (صور)

مصراوي Masrawy

11:19 ص الأحد 07 مارس 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

حاصر أهالي مدينة إدكو، بمحافظة البحيرة، سيارة هاربة من حملة تموينية، بعدما التبس الأمر على قائدها، ودخل بها في حارة مغلقة، لجهلة بالمدينة وشوارعها.

كانت حملة تموينية أسفرت عن ضبط سيارة ربع نقل خضراء اللون محمل عليها 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 1900 طن دقيق بلدي مختلط، تحصل عليها قائد السيارة من أحد المخابز بمركز كفر الدوار، لنقلها لمنخل دقيق غير مرخص بمركز إدكو، لإعادة تحليلها وبيعها مرة أخرى في السوق السوداء.

وأثناء التحفظ على السيارة والدقيق المحمل عليها هرب قائد السيارة بها من الحملة، ودخل بالخطأ في أحد الشوارع الجانبية المغلقة، فحاصره الأهالي ما اضطره إلى ترك السيارة والفرار منها.

وحرس الأهالي السيارة وحمولتها، حتى جرى تسليمها للحملة، وجرى نقل السيارة لمقر مركز شرطة إدكو، وتحرر المحضر اللازم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية