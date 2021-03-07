جهود لكشف غموض العثور على جثة طالب وسط زراعات القمح في سوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها، اليوم الأحد، لكشف غموض العثور على جثة طالب في زراعات القمح، بقرية مزاتة شرق دائرة مركز دارالسلام جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بعثور أهالي قرية مزاتة شرق على جثة طالب داخل الزراعات.

تبين من التحريات العثور على جثة "أحمد. م" 16 عامًا طالب، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

وأشارت التحريات أن المجني عليه المذكورة مبلغ بغيابه منذ 5 أيام، وأنه يعمل سائق توك توك.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دارالسلام المركزي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.