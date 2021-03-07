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إنشاء مختبر لأبحاث الفضاء في الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب

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إنشاء مختبر لأبحاث الفضاء في الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب إنشاء مختبر لأبحاث الفضاء في الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب

مصراوي Masrawy

11:27 ص الأحد 07 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، عن البدء في إنشاء مختبر لأبحاث البيئة الفضائية بالجامعة، وذلك لدعم البرنامج المصري الفضائي من خلال تدريب الكوادر الشابة.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن محروس، مدير المختبر، إن المختبر يضم خمس وحدات هي "البحوث الفضائية والدراسات المسحية، المشروعات التجريبية والمتكاملة، نظم المعلومات الإلكترونية والجغرافية المحلية والدولية، الاستشارات والتدريب، المراقبة والرصد الفضائي".

وأضاف محروس، في بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، أن المختبر يهدف إلى دعم برنامج الفضاء المصري من خلال إجراء البحوث العلمية المتعلقة بالأقمار الصناعية المصرية، والمشاركة في المشروعات الدولية، فضلا عن إنشاء المحطات المختلفة للرصد الفضائي.

وأشار إلى أن المختبر يهدف إلى تنظيم ورش العمل والمؤتمرات وعقد الدورات التدريبية في المجالات المختلفة للأقمار الصناعية وعلوم الفضاء وتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات البحثية المختلفة.

وأوضح محروس، أن المختبر سيقوم بتقديم الخدمات المتعلقة بحالة البيئة الفضائية من خلال تقارير يومية عن حالة النشاط الشمسي والرياح الشمسية والعواصف المغناطيسية، والتي تؤثر بشكل سلبي على أجهزة الاتصالات والملاحة.

ولفت مدير المختبر أنه سيجري تقديم تقارير يومية عن توقعات الطقس الفضائي، والتي تهم كلا من وكالة الفضاء المصرية وهيئة الطيران المدني.

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