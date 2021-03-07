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حبس متهم وزوجته لقتلهما شقيقه طمعًا في الميراث بالشرقية

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حبس متهم وزوجته لقتلهما شقيقه طمعًا في الميراث بالشرقية حبس متهم وزوجته لقتلهما شقيقه طمعًا في الميراث بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:16 ص الأحد 07 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة أبو حماد العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، حبس عامل وزوجته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شقيقه في مشاجرة بين زوجاتهم بسبب الميراث بقرية "الشباروة" التابعة لمركز أبو حماد.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى "أبو حماد" المركزي، بوصول "أ.ش.أ" 29 عامًا، عامل، مُقيم بقرية "الشباروة" بأبو حماد، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين زوجة المجني عليه وشقيقه "عمرو" 33 عامًا، وزوجته، بسبب خلافات بينهم حول نصيب الشقيقين في ميراثهما من والدهما، انتهت بمقتله على يد شقيقه، فيما جرى ضبط المتهم وزوجته، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وحبس المتهم وزوجته على ذمة التحقيقات.

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