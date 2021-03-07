يوم مفتوح لتوظيف 25 فتاة في مؤسسة "التضامن" بالشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنظيم يوم مفتوح لتوظيف 25 فتاة بمؤسسة "التضامن" للتمويل الأصغر، وذلك بعد فتح باب التسجيل أمام الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة "منسقة ميدانية" بفرع المؤسسة بالحسينية.

وأوضح "عبدالعظيم" في بيانٍ له، صباح اليوم الأحد، أن التقديم يتم عبر الرابط التالي: https://forms.gle/RCKFKVLNTHeM2x8P7"".

ومن شروط التقديم: "القدرة على العمل الميداني – التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية – القدرة على إقناع الآخرين – العمل بروح الفريق".

أشار وكيل الوزارة، إلى أن امتيازات الوظيفة تشمل الحصول على مرتب ثابت يبدأ من 2000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز ومتغير تأمينات اجتماعية وتأمين صحي، وفرصة للترقي، فيما تبدأ مواعيد العمل من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، منوهًا بأن اليوم المفتوح للتوظيف سيكون الأحد المقبل؛ لاختيار 25 فتاة للعمل بالوظيفة المُعلن عنها ممن تنطبق عليهن شروط الالتحاق بالوظيفة.

يشار إلى أن مؤسسة "التضامن" للتمويل الأصغر، هي جمعية أهلية غير حكومية مشهره برقم 573، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بموجب القانون رقم 84 لعام 2002، تتولى تقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض لصاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك بغرض مكافحة الفقر وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة.