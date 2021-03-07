أخبار عاجلة

انخفاض الحرارة والأرصاد تحذر من التغيرات السريعة بالأحوال الجوية -
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن -
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى -
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا -
رئيس هندوراس ينفي ضلوعه في تهريب مخدرات إلى أمريكا: إفادات كاذبة -
"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب -
مقتل وإصابة 66 شخصا جراء سقوط حافلة في إندونيسيا -
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية -
"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل -
رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. انطلاق امتحانات مدارس التمريض في جنوب سيناء

Print
صور.. انطلاق امتحانات مدارس التمريض في جنوب سيناء صور.. انطلاق امتحانات مدارس التمريض في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

10:38 ص الأحد 07 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني بمدارس التمريض بجنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة المستجد.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن فريق مكافحة العدوى بكافة مدارس وفصول التمريض على مستوى المحافظة، بتطهير وتعقيم المدارس ولجان الامتحانات، والتأكد من مراعاة أعداد الطلاب خلال توزيعهم على اللجان للحفاظ على التباعد.

وأوضح أنه جرى تخصيص عيادة بكل لجنة تضم فريق طبي متكامل، لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، وأعضاء هيئة التدريس.

وقال وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، إنه جرى تعقيم المدارس ولجان الامتحانات والكنترول، مع التشديد على ارتداء الكمامة وتوفير المواد المطهرة وأدوات الوقاية، مع تشكيل لجنة للإشراف على الالتزام بالقواعد ووضع علامات إرشادية لتنظيم دخول وخروج الطلاب للجان الامتحان.

وأضاف أنه جرى قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية، والمرور ببوابات التعقيم، وتخصيص حجرة لعزل أي طالب تطرأ عليه أي مشكلة صحية أو أعراض خلال الامتحان، وتخصيص أحد الممرضين للإشراف على غرفة العزل، التي جرى تزويدها بأنبوبة أكسجين ومحاليل طبية وأجهزة ضغط وغيرها من الأدوات اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

شبكة عيون الإخبارية