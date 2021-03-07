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شكوى أهالي "الأندلس" بسبب أعمدة الإنارة.. وجهاز العاشر من رمضان يرد

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شكوى أهالي "الأندلس" بسبب أعمدة الإنارة.. وجهاز العاشر من رمضان يرد شكوى أهالي "الأندلس" بسبب أعمدة الإنارة.. وجهاز العاشر من رمضان يرد

مصراوي Masrawy

10:22 ص الأحد 07 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

بعث عدد من سكان حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بشكاوى لـ"مصراوي" بشأن ظلام الحي ليلًا بصورة تامة وعدم إضاءة أعمدة الإنارة رغم تركيب الأعمدة وتركيب العدادات كذلك وإنارة الوحدات السكنية.

من جانبه، قال المهندس أسامة ندا، مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء بجهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه جرى تركيب عدادات الكهرباء لـ 120 عمارة بالحي، تضم كل واحدة منها 20 وحدة سكنية، منوهًا بأن الحي أجددد الأحياء ولا تزال هناك إجراءات تُستكمل على قدمٍ وساق.

وأوضح ندا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جرى تركيب 1000 كشاف في أعمدة إنارة بالحي، وذلك بواقع مربعات سكنية، ضمن خطة جهاز المدينة لتركيب نحو 3000 كشاف إنارة، وأن هناك أعمدة لم يتم تركيب كشافاتها بعد.

وأشار مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان، إلى أن الأعمال تتم بصورة متوالية ومنظمة، وأن الجهاز لا يألوا جهدًا، وأن أية مشكلات سيتم حلها بصورة فورية وسريعة.

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