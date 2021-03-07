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السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بسوهاج

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السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بسوهاج السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:44 ص الأحد 07 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأحد، على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثالث، دون خسائر بشرية بمنطقة العمري.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بنشوب حريق بشقة بناحية العمري دائرة القسم.

تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ملك "أحمد.ف" 36 عامًا حاصل على بكالوريوس لغة عربية.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق

بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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