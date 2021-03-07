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حريق في سيارة إسعاف على الطريق الصحراوي في سوهاج

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حريق في سيارة إسعاف على الطريق الصحراوي في سوهاج حريق في سيارة إسعاف على الطريق الصحراوي في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:44 ص الأحد 07 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على حريق اندلع في سيارة إسعاف على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بسيارة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بسيارة إسعاف قيادة "أبو بكر. ز" 37 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز المنيا حال توقفها بنقطة إسعاف الكيلو 80 دائرة المركز.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات الداخلية للسيارة وأضاف باحتراق كرسي المرافق بكابينة السيارة وجزء من التابلوه، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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