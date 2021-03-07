ضبط متهمين بمحاولة سرقة صيدلي تحت تهديد السلاح في سوهاج

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأحد، عاملين كونا تشكيًا عصابيًا تخصص في جرائم السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري، بمركز المنشأة جنوبي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بورود بلاغ من "روماني. ش" 41 عامًا صيدلي ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بأنه أثناء عودته من الصيدلية خاصته الكائنة دائرة المركز لمحل إقامته مستقلًا سيارته الملاكي وبطريق الكوامل قبلي دائرة مركز المنشاة فوجئ بجرار زراعي يستقله شخصين "مجهولين" يقطع الطريق أمامه ومحاولة استيقافه إلا أنه تمكن من الهرب، وعلى إثرها قاما المتهمين بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزتهما ما أدى إلى إصابته برش خرطوش بمؤخرة الرأس وتهشم الزجاج الخلفي للسيارة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلًا من "حسن. ع" 23 عامًا عامل، "محمد. ج" 22 عامًا عامل ويقيمون دائرة مركز المنشأة.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش محلي الصنع" وطلقة من ذات العيار، كما جرى ضبط الجرار الزراعي المستخدم في الواقعة "ملك المتهم الثاني".

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع السرقات، وأن الجرار الزراعي المضبوط يستخدم في التنقل لارتكاب الجرائم والسلاح المضبوط بقصد تأمين عمليات السرقة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.