أخبار عاجلة

الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن -
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى -
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا -
رئيس هندوراس ينفي ضلوعه في تهريب مخدرات إلى أمريكا: إفادات كاذبة -
"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب -
مقتل وإصابة 66 شخصا جراء سقوط حافلة في إندونيسيا -
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب خراسان الإيرانية -
"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل -
رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار -
الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين بها بالمركز الترفيهي بالمنيا الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط متهمين بمحاولة سرقة صيدلي تحت تهديد السلاح في سوهاج

Print
ضبط متهمين بمحاولة سرقة صيدلي تحت تهديد السلاح في سوهاج ضبط متهمين بمحاولة سرقة صيدلي تحت تهديد السلاح في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:41 ص الأحد 07 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأحد، عاملين كونا تشكيًا عصابيًا تخصص في جرائم السرقات بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري، بمركز المنشأة جنوبي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بورود بلاغ من "روماني. ش" 41 عامًا صيدلي ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بأنه أثناء عودته من الصيدلية خاصته الكائنة دائرة المركز لمحل إقامته مستقلًا سيارته الملاكي وبطريق الكوامل قبلي دائرة مركز المنشاة فوجئ بجرار زراعي يستقله شخصين "مجهولين" يقطع الطريق أمامه ومحاولة استيقافه إلا أنه تمكن من الهرب، وعلى إثرها قاما المتهمين بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزتهما ما أدى إلى إصابته برش خرطوش بمؤخرة الرأس وتهشم الزجاج الخلفي للسيارة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلًا من "حسن. ع" 23 عامًا عامل، "محمد. ج" 22 عامًا عامل ويقيمون دائرة مركز المنشأة.

جرى ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش محلي الصنع" وطلقة من ذات العيار، كما جرى ضبط الجرار الزراعي المستخدم في الواقعة "ملك المتهم الثاني".

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع السرقات، وأن الجرار الزراعي المضبوط يستخدم في التنقل لارتكاب الجرائم والسلاح المضبوط بقصد تأمين عمليات السرقة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

شبكة عيون الإخبارية