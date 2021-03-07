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صور.. تشميع محلات لـ"عدم سداد المتأخرات المالية" في بورسعيد

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صور.. تشميع محلات لـ"عدم سداد المتأخرات المالية" في بورسعيد صور.. تشميع محلات لـ"عدم سداد المتأخرات المالية" في بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:38 ص الأحد 07 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة، اليوم الأحد، لتحصيل المتأخرات المالية على أصحاب المحلات في الأسواق.

وأشار فوزي الوالي، رئيس الحي، إلى أن الحملة تمركزت بسوق علي بن ابي طالب، لتحصيل المتأخرات المالية على أصحاب المحلات بالسوق، وأسفرت عن تحصيل المتأخرات من 10 محلات، وغلق وتشميع 5 محلات لحين سداد المتأخرات المالية المستحقة عليهم.

وأهاب رئيس حي الزهور أصحاب المحلات بالأسواق في نطاق الحي بسرعة سداد الإيجارات المستحقة، تجنبًا لغلق وتشميع المحلات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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