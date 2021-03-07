كلية الإعلام توضح حقيقة التحقيق مع رئيس قسم التلفزيون بسبب تعليقاته على إعلاميين

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت الصفحة الرسمية لكلية إعلام جامعة القاهرة، إنه إيماء إلى ما تم نشره في بعض المواقع الإخبارية حول إحالة الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون إلى التحقيق، بسبب ما نشره مؤخرًا من آراء حول عدد من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الكلية تنفي تمامًا صحة هذا الخبر.

وتوضح الكلية أن استدعاء "منصور" للتحقيق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، كان بخصوص النظر في الشكوى المقدمة من الدكتور بركات عبدالعزيز أستاذ الإذاعة والتلفزيون، ووكيل الكلية الأسبق بخصوص اعتداء "منصور" عليه في اجتماع لجنة الدراسات العليا منذ عدة أشهر.

وتضيف الكلية أن الاستدعاء يأتي في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.

وأثارت عدة تعليقات لـ"ندا" عبر صفحته في "فيسبوك" الجدل، خاصة عندما رد الإعلامي أحمد موسى، ونشأت الديهي على "ندا" متهمينه بالسب والقذف العلني.

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