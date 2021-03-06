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العثور على جثة متحللة داخل شقة في قنا

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العثور على جثة متحللة داخل شقة في قنا العثور على جثة متحللة داخل شقة في قنا

مصراوي Masrawy

11:02 م السبت 06 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:
عثر الأهالي والأجهزة الأمنية، اليوم السبت، على جثة مُسنة متحللة، داخل شقتها في منطقة المساكن، التابعة لدائرة بندر قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد العثور على جثة متحللة داخل شقتها بمنطقة المساكن.
انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قسم بندر قنا إلى مكان الواقعة وبعد الفحص تبين أن الجثة متحللة ولمُسنة تُدعى "إنصاف.ج.أ.ع"، 62 عامًا، جرى نقلها لمشرحة مستشفى قنا الجامعي.
تكثف الأجهزة الأمنية من التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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