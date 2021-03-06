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جى بي سي نيوز :- قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجمعة، إنّ الأردن "يحتفل بيوم تاريخي في مسيرة الدولة، (ذكرى تعريب قيادة الجيش)، وهذا إنجاز يحسب لجدي الحسين رحمه الله، الذي ورّثنا حب العسكرية".

ووجه سمو ولي العهد، في لقاء مع التلفزيون الأردني، تحية لجميع العاملين في مكافحة وباء فيروس كورونا، قائلا: "رحم الله الذين توفّوا من أهلنا".

وقال سموه، "أنا لست ولياً للعهد، أنا ملازم أول شأني شأن بقية الضباط، والقوات المسلحة مدرسة تعلم الالتزام والتضحية والانضباط".

وأضاف، "شرفٌ كبير لي أن أشبه بجدي الحسين، لكن الموضوع ليس الشبه بالشكل، الأهم أن أحمل مبادئه. جدي الحسين كان شخصية فريدة، وتعلمنا منه أن يكون لدينا فكر ونهج مستقلين، ضمن الثوابت التي تربينا عليها".

وتابع، "أرى دائماً كيف جلالة سيّدنا يكون حازماً بالظروف الصعبة لكنه عطوفٌ بالمواقف الإنسانية، وكيف دائما يحافظ على هدوئه ويتّخذ القرارات اللازمة بالوقت المناسب".

وأشار، إلى أن "أزمة كورونا جديدة على العالم، ولم يعلم أحد شكل العدو الذي نواجه. وللأسف الكثير من العائلات فقدت أشخاصاً أعزاء عليهم، بالإضافة إلى أن الإغلاقات والإصابات أثرت على أرزاق الناس وأثرت على الاقتصاد".

وأكّد، أن "جوهر تحدي الأردن هو الاقتصاد، والأردن مر بأزمات متتالية: من حرب العراق إلى انقطاع إمدادات الغاز إلى الأزمة السورية، وحالياً أزمة كورونا، وجميع هذه الأزمات أثرت على مسار الإصلاح الاقتصادي".

ولفت، إلى أن "الأردن يمتلك جميع المكونات الأساسية للتقدم. المطلوب اليوم أن (نشمّر عن إيدينا) ونعمل مع بعضنا البعض بروح واحدة؛ لأن (يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ)".