نشرة الحوادث المسائية.. قرار من الدستورية العليا بشأن ضريبة المبيعات وخطوات تركيب الملصق الإلكتروني

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

الداخلية تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

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تجديد حبس شاب انتحل صفة طبيب وفتح عيادة بالصف

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس شاب حاصل على بكالوريوس علوم، لاتهامه بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد، وفتح عيادة بإحدى قرى الصف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 17 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 3 إبريل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل نظر إعادة محاكمة 17 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 3 إبريل للمرافعة.

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الداخلية تُنعش خزينة الدولة بأكثر من 14.9مليار جنيه خلال شهر

حَصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 274904178 جنيه قيمة مخالفات كهرباء و14.9مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال شهر بمختلف محافظات الجمهورية.

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حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن اعتداء محصل وسائق أتوبيس على إحدى السيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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الداخلية: تحرير 736 ألف مخالفة والكشف على 30 ألف من قائدي السيارات خلال شهر

نفذت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من الحوادث.

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الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى تطعن على سريان أحكام "البنك المركزي" على المحامين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

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الدستورية: التقاعس عن سداد ضريبة المبيعات بعد انتهاء المواعيد المحددة "تهرُب ضريبي"

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

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