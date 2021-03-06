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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

حرص الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، جنوبي محافظة المنيا، على التحطيب والرقص بالعصا مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاءت الرقصة، أثناء تفقد مطران الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، لرعية القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالفكرية في أبوقرقاص.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" للمطران، وهو يرقص مبتهجا ماسكًا بعصا في يده ثم أخذ يحطب معه بالعصا، والأهالي يلتفون حولهما ويهتفون "أنبا بشارة ياجميل" وفي آخر الرقصة التي استمرت لنحو دقيقة احتضن المطران الصبي في إشارة تعبر عن روح الإنسانية والحب والمودة.