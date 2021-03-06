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.. وصلة تحطيب بين مطران أبوقرقاص وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

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فيديو.. وصلة تحطيب بين مطران أبوقرقاص وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة .. وصلة تحطيب بين مطران أبوقرقاص وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

مصراوي Masrawy

10:37 م السبت 06 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

حرص الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، جنوبي محافظة المنيا، على التحطيب والرقص بالعصا مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاءت الرقصة، أثناء تفقد مطران الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، لرعية القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالفكرية في أبوقرقاص.
وانتشر مقطع على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" للمطران، وهو يرقص مبتهجا ماسكًا بعصا في يده ثم أخذ يحطب معه بالعصا، والأهالي يلتفون حولهما ويهتفون "أنبا بشارة ياجميل" وفي آخر الرقصة التي استمرت لنحو دقيقة احتضن المطران الصبي في إشارة تعبر عن روح الإنسانية والحب والمودة.

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