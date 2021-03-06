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تصادم 5 سيارات على "كوبري أجا" في الدقهلية

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تصادم 5 سيارات على "كوبري أجا" في الدقهلية تصادم 5 سيارات على "كوبري أجا" في الدقهلية

مصراوي Masrawy

10:30 م السبت 06 مارس 2021

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب شخصان إثر تصادم سيارة نقل بـ4 سيارات خلال نزولها بسرعة على كوبري أجا على طريق "أجا - المنصورة".

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أجا بوقوع حادث مروع على طريق أجا بعد نزلة كوبرى أجا باتجاه المنصورة بين سيارة نقل و٤ سيارات ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسئولي المرور ورئيسة مجلس مدينة أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة نقل، خلال نزولها بسرعة كبيرة من كوبري أجا العلوي باتجاه سندوب وبعد مدخل عزبة العرب بحوالي ٣٠٠ متر تصادف توقف الطريق لوجود حادث آخر قرب قرية نوسا ما أدى لدهس سيارة النقل سيارة ملاكى واصطدامهم بـ٣ سيارات أخرى.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين هما "نزيهة عمار، ٥٢ عاما ومقيمة شارع الجلاء بالمنصورة، ومحمد السعيد محمد الحبيبى، ٤٠ عاما، ومقيم منية سمنود في أجا.

جرى نقل المصابين لمستشفى أجا لتلقي العلاج اللازم وصرح لهم بالخروج، فيما تمكن سائق السيارة النقل من الهرب وجارى البحث عنه .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إزالة آثار البنزبن الذي تسرب على الأرض من السيارات قبل اشتعال أى نيران به كما قام مسئولو المرور بتحويل الطريق لتنظيم حركة المرور وقام مسؤلى مجلس المدينة بازالة اثار الحادث ونقل السيارات باستخدام لودر المجلس بعيدا عن الطريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحفظ على السيارة النقل المتسببه فى الحادث والسيارات الاخرى.

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