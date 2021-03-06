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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة السودان الشقيقية، تؤكد العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم، وحرص مصر على تقديم جميع أنواع الدعم لدولة السودان؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني.

وأوضح المير أن هناك بعدًا أمنيًّا قوميًّا مع السودان؛ خصوصًا أن أمن واستقرار السودان يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وقال المير، في بيان له أصدره اليوم السبت، إن هذه الزيارة بمثابة دليل قاطع ورسالة واضحة لكل مَن تسول له نفسه العبث بأمن مصر القومي، مؤكدًا أن هذه الزيارة سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة على دعم العلاقات المصرية- السودانية في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.

وأضاف النائب أن مصر تحرص على التعاون الحقيقي مع السودان في مختلف المجالات بصفة عامة وفي المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية بصفة خاصة، مؤكداً أن القيادة السياسية كانت وما زالت تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون بين القاهرة والخرطوم في مختلف القضايا التي تهم الدول العربية والإفريقية.

وأشاد المير باتفاقيات التعاون المصري- السوداني في مختلف المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، مؤكداً أن العلاقات بين شعبي وادي النيل تضرب بجذورها على مر التاريخ؛ خصوصًا أن التعاون بين القاهرة والخرطوم يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به بين جميع الدول العربية ودول القارة السمراء.