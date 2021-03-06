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"بعد موقف إنساني".. إشادة بسائق في بورسعيد على "فيسبوك"

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"بعد موقف إنساني".. إشادة بسائق في بورسعيد على "فيسبوك" "بعد موقف إنساني".. إشادة بسائق في بورسعيد على "فيسبوك"

مصراوي Masrawy

09:50 م السبت 06 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إشادة بشكل مكثف بتصرف سائق سيارة ميكروباص نزل من سيارته لردم حفر شارع مُهمل منذ أشهر طويلة في بورسعيد.

وتداول مستخدموا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا لسائق السيارة ميكروباص رقم "ط ع ص 5531"، وهو يوقف سيارته وينزل منها بشارع فلسطين نطاق حي الشرق وبحيازته جوال به "ردش" ورمل أصفر لردم إحدى الحفر المتواجدة بالشارع منذ عدة أشهر.

وجاءت أبرز التعليقات على الصور: "ربنا يكتر من أمثاله، كتر ألف خيره والله ربنا يجعله في ميزان حسناته العربيات اتكسرت من كتر الحفر، هذا المكان من المفترض أنه سياحي، أين رئيس الحي من هذه الحفر".

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