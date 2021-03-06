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تدين العملية الإرهابية الآثمة بمقديشيو

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مصر تدين العملية الإرهابية الآثمة بمقديشيو تدين العملية الإرهابية الآثمة بمقديشيو

مصراوي Masrawy

09:52 م السبت 06 مارس 2021

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية العربية اليوم السبت العملية الإرهابية الآثمة التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو مساء أمس، مسفرةً عن عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا الأبرياء متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتضامنها معها في جهودها لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الصومال.

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