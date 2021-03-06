نجران.. "الشؤون الإسلامية" تنظم برنامج "فقه الأذان والإقامة" لمدة 5 أيام

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برعاية من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران البرنامج العلمي (فقه الأذان والإقامة) والذي يأتي بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، يشارك فيه مدير عام فرع الوزارة بنجران وبعض دعاة الفرع الرسميين، ويستمر لمدة خمسة أيام من يوم الأحد الموافق 23- 7- 1442 هـ (عن بعد) بوساطة تطبيق برنامج الزوم.

وأوضح مدير فرع الوزارة بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج موجه لمؤذني مساجد المنطقة عن بعد، ضمن برامج الوزارة لبيان أهمية عمل المؤذن ومسؤوليته، والتوعية بضرورة تقوية أواصر اللحمة والانتماء والولاء للوطن.

وتم التركيز في الموضوعات المطروحة على تأهيل المؤذنين من خلال تعريفهم على فقه الأذان والإقامة الشرعي، وإيضاح الحكمة من مشروعيتها وفضلها وبيان صفتها، وشروط صحتها، والتطرق إلى المسائل المهمة والمتعلقة بفقه الأذان والإقامة.

كما أوضح العصيمي أن اليوم الأخير تم تخصيصه لبيان الجانب الإداري مع الختام بامتحان إلكتروني لقياس مدى الفائدة التي تحققت من البرنامج .وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجران